Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Константиновском районе Ростовской области специалисты уничтожили обнаруженный ранее разгонный блок реактивного двигателя ракеты, сообщил 22 декабря представитель администрации района.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростовская область

Так, представитель районной администрации утвердительно ответил РИА Новости на вопрос о том, уничтожен ли разгонный блок. Он также добавил, что информация была передана в соответствующие органы.

Напомним, днем 20 декабря в местных телеграм-каналах появились сообщения о взрыве над Константиновском.

Позже в этом районе обнаружили разгонный блок, специалисты приняли решение утилизировать его вместе с остатками топлива.

Когда и какой пуск проводила ракета-носитель, пока неясно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай совместно с сотрудниками Роскосмоса и учёными проверили влияние ракетно-космической деятельности на окружающую среду.

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