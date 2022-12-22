Под Ростовом нашли упавший разгонный блок ракеты
В Ростовской области уничтожили упавший разгонный блок реактивного двигателя ракеты
Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Константиновском районе Ростовской области специалисты уничтожили обнаруженный ранее разгонный блок реактивного двигателя ракеты, сообщил 22 декабря представитель администрации района.
Так, представитель районной администрации утвердительно ответил РИА Новости на вопрос о том, уничтожен ли разгонный блок. Он также добавил, что информация была передана в соответствующие органы.
Напомним, днем 20 декабря в местных телеграм-каналах появились сообщения о взрыве над Константиновском.
Позже в этом районе обнаружили разгонный блок, специалисты приняли решение утилизировать его вместе с остатками топлива.
Когда и какой пуск проводила ракета-носитель, пока неясно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай совместно с сотрудниками Роскосмоса и учёными проверили влияние ракетно-космической деятельности на окружающую среду.
Читайте также: Реки и почву в Горном Алтае проверили на наличие ракетного топлива