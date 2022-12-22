Лондон, 22 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Стоимость газа в Европе во время торгов 22 декабря опустилась ниже 1030 долларов за 1 тыс. куб. метров впервые с 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Общее падение цены с начала текущего дня составляет порядка пяти процентов.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 1026 долларов за 1 тыс. куб. метров, или 93,2 евро за МВт⋅ч (если исходить из обменного курса евро к доллару не текущую дату, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

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