В Госдуме предлагают не отрезать возможности для возвращения уехавшим из РФ
Лидер СРЗП Миронов предлагает не отрезать возможности для возвращения уехавшим из России
Москва, 22 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Не следует отрезать возможность вернуться в Россию покинувшим ее на фоне начала специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Так он прокомментировал предложение на уровне закона ограничить возможности для удаленной работы уехавшим из России.
«Не думаю, что нужно это делать. С теми, кто уехал и хает свою страну, все ясно, они предатели. Но те, кто просто ошибся, не надо отрезать им возможность вернуться, потому что они будут возвращаться, и не надо их отталкивать», — убежден Миронов.
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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в законопроекте, подготовленном парламентариями «Единой России», речи не идёт о дискриминации. Законопроект — о том, что правительство должно иметь право определить перечень профессий, которым не будет позволено заключать трудовые договоры по «удалёнке» с проживающим за границей более шести месяцев, отметила спикер верхней палаты парламента в ходе пресс-конференции.