Москва, 22 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Не следует отрезать возможность вернуться в Россию покинувшим ее на фоне начала специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Так он прокомментировал предложение на уровне закона ограничить возможности для удаленной работы уехавшим из России.

«Не думаю, что нужно это делать. С теми, кто уехал и хает свою страну, все ясно, они предатели. Но те, кто просто ошибся, не надо отрезать им возможность вернуться, потому что они будут возвращаться, и не надо их отталкивать», — убежден Миронов.

Читайте также: В Госдуме предлагают обсудить весь комплекс вопросов покинувших Россию

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в законопроекте, подготовленном парламентариями «Единой России», речи не идёт о дискриминации. Законопроект — о том, что правительство должно иметь право определить перечень профессий, которым не будет позволено заключать трудовые договоры по «удалёнке» с проживающим за границей более шести месяцев, отметила спикер верхней палаты парламента в ходе пресс-конференции.