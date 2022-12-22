Москва, 22 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. На сегодня «зерновая сделка» в одностороннем порядке интересна Евросоюзу. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Правительство России Виктория Абрамченко

«Как и говорил президент, сделка в одностороннем порядке на сегодняшний день реализуется в интересах Евросоюза», — сказала Абрамченко.

По её словам, по состоянию на 16 декабря по линии такой сделки было отправлено 561 судно, однако 6,4 млн тонн груза было вывезено на территорию ЕС — преимущественно это кукуруза и пшеница.