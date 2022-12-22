Вашингтон, 22 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В течение последних нескольких недель США обсуждают с ЕС и Украиной предложение Киева по урегулированию конфликта. Об этом 21 декабря сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Согласно опубликованным данным, стороны ведут обсуждения, несмотря на заявления Вашингтона о том, что решение конфликта будет определяться украинской стороной. В частности, стороны обсуждают, каким должно быть прекращение боевых действий и можно ли обсудить предложение главы Украины Владимира Зеленского зимой.

По данным газеты, вопрос о мирном урегулирования конфликта представляется для США «трудным». Американские чиновники признают, что боевые действия не могут продолжаться бесконечно, а также понимают необходимость принятия «ощутимых мер» по завершению конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским президентом Джо Байденом. В ходе встречи он заявил о необходимости установления мира на Украине и напомнил о десяти пунктах «формулы мира».

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