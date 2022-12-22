Силы ДНР уничтожили за сутки более 30 киевских боевиков
В ДНР за сутки уничтожили более 30 боевиков ВСУ, две РСЗО «Град» и гаубицу М-777
Донецк, 22 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 30 боевиков ВСУ, сообщили 22 декабря в Народной милиции ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, были уничтожены один танк Т-80У, две реактивные системы залпового огня «Град», одна самоходная гаубица М-777 и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ.
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