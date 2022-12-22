WP: Зеленский не смог добиться от США поставок более современного оружия
Вашингтон, 22 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Владимир Зеленский в ходе визита в США не смог добиться поставок более современного оружия для наступательных операций против российских войск. Об этом 22 декабря пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
По его словам, Зеленскому было важно донести до американских властей, что он сражается за демократию, но всё указывает на то, что он едва ли в этом преуспел.
Отмечается, что президент США Джо Байден сказал Зеленскому, что Вашингтон хочет ускорить начало переговоров и готов помочь Киеву занять максимально сильную позицию в этом вопросе.
Также издание отмечает, что в Пентагоне заявили Зеленскому, что у ВСУ достаточно танков, а американские Abrams, которые он просил, слишком сложны в эксплуатации и обслуживании.