Вашингтон, 22 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Владимир Зеленский в ходе визита в США не смог добиться поставок более современного оружия для наступательных операций против российских войск. Об этом 22 декабря пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, Зеленскому было важно донести до американских властей, что он сражается за демократию, но всё указывает на то, что он едва ли в этом преуспел.

Отмечается, что президент США Джо Байден сказал Зеленскому, что Вашингтон хочет ускорить начало переговоров и готов помочь Киеву занять максимально сильную позицию в этом вопросе.

Также издание отмечает, что в Пентагоне заявили Зеленскому, что у ВСУ достаточно танков, а американские Abrams, которые он просил, слишком сложны в эксплуатации и обслуживании.