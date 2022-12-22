Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга и городская инфраструктура продолжают ощущать на себе последствия ледяного дождя и возникшего после него гололёда. Передвижение по тротуарам во многих местах по-прежнему представляет опасность из-за ледяной корки. Исправить ситуацию может снег, который ожидается в пятницу, 23 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед в Петербурге (архивное фото)

Как сообщил 22 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов, «гололёд в Санкт-Петербурге разрушился еще ночью, но последствия его в течение сегодняшнего дня еще будут сказываться на всех, кто ходит по улице».

К счастью, температура воздуха в предстоящие сутки будет устойчиво выше нуля, поэтому разрушение льда на поверхности земли продолжится. Но окончательно ситуацию исправит возвращение к зимней погоде.

«Завтра ждем мокрый снег в Санкт-Петербурге, поэтому должно немного стать лучше, ну а в субботу повсеместно похолодает и на тротуарах, надеюсь, будет уже спокойнее», — отметил Колесов.

Напомним, из-за гололёда в Петербурга за 21 декабря пострадали от падений несколько сотен человек, более 150 были госпитализированы.