Москва, 22 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Россия впервые поставила в Турцию партию зерна за рубли. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Эксперимент мы сделали этой осенью. Одна сделка прошла, и расчеты были в рублях. С Турцией. Но пока это скорее эксперимент, нежели правило», — сказала Абрамченко.

По её словам, ЦБ РФ проводит работу «со всеми дружественными странами, чтобы реализовать такую схему расчёта в национальных валютах, и опыт показал, что такую инициативу проводить вполне реально.

Абрамченко также подчеркнула, что Россия поставляет продовольствие в 150 стран мира.