Москва, 22 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Сам факт, что главу киевского режима Владимира Зеленского срочно «вызвали» в Вашингтон «с передовой», говорит о многом, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Раз немедленно понадобилось это шоу, значит все не так гладко, как хочется представить миру Вашингтону и его подопечному», — констатировал Косачёв в телеграм-канале.

Оружие, конечно же, — тема ключевая, отмечает сенатор.

«Дело не только в обещанных систем ПВО «Пэтриот», которые должны послужить очередным «вундерваффе» для украинского народа, в духе «карго-культа» ожидающего новых импортных чудес. Особенно после того, как прежние «Джавелины» и «Байрактары», чьими именами называли детей, свою чудесную силу исчерпали. «Пэтриот», конечно, мощный комплекс, хотя, говорят, Киеву, поставят только одну батарею. И то не известно когда, в рамках какой программы (а там сроки и условия разные), как она будет обслуживаться (подготовка расчета занимает много месяцев) и так далее», — указал парламентарий.

«Но в любом случае, что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как еще один весомый шаг по прямому вовлечению Америки в этот конфликт. Лучше не проверять, где эти шаги перейдут в качество», — считает Косачёв.

Однако именно в контексте поставки вооружений главной, как ни странно, была вовсе не беседа двух президентов. Зеленский был нужен президенту США Джо Байдену в его профессиональном качестве актера для выступления перед Конгрессом, заключил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Украина не может получить от США и западных союзников всё желаемое вооружение, так как это грозит прямым конфликтом с Россией и третьей мировой войной.

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