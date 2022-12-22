Москва, 22 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения специальной военной операции. Соответствующее видео было опубликовано 22 декабря в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На кадрах видно, как военнослужащие ведут огонь из автоматов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Обучение проводится на полигоне.

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В министерстве подчеркнули, что задача мобилизованных и добровольцев — поразить цели на различных расстояниях, добавив, что на полигонах военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя, а также задачи с использованием приборов ночного видения.