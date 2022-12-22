МО РФ показало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев в тылу
Москва, 22 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения специальной военной операции. Соответствующее видео было опубликовано 22 декабря в телеграм-канале ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
На кадрах видно, как военнослужащие ведут огонь из автоматов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Обучение проводится на полигоне.
В министерстве подчеркнули, что задача мобилизованных и добровольцев — поразить цели на различных расстояниях, добавив, что на полигонах военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя, а также задачи с использованием приборов ночного видения.