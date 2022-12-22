Донецк, 22 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли пять раз гостиницу в Донецке, в которой проходила встреча руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина с главой правительства ДНР Виталием Хоценко. Об этом 22 декабря сообщил ТАСС Дмитрий Рагозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

По его словам, киевские боевики сделали пять выстрелов по гостинице.

«Пять «прилетов», — приводит агентство слова бывшего главы Роскосмоса, который ответил на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Рогозин сообщил, что сведения о его встрече были кем-то «слиты», обстрел осуществлялся высокоточно.

По словам Рогозина, ему предстоит операция.

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