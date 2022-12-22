Рогозин заявил, что по гостинице в Донецке боевики нанесли пять ударов
Донецк, 22 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли пять раз гостиницу в Донецке, в которой проходила встреча руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина с главой правительства ДНР Виталием Хоценко. Об этом 22 декабря сообщил ТАСС Дмитрий Рагозин.
По его словам, киевские боевики сделали пять выстрелов по гостинице.
«Пять «прилетов», — приводит агентство слова бывшего главы Роскосмоса, который ответил на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее Рогозин сообщил, что сведения о его встрече были кем-то «слиты», обстрел осуществлялся высокоточно.
По словам Рогозина, ему предстоит операция.
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