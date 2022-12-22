Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга молодой человек на автомобиле премиум-класса Porsche Cayenne совершил двойное ДТП, в результате которого погибла женщина. В отношении водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело.

Дарья Драй ИА REGNUM КАД Петербурга

По данным полиции Петербурга, смертельное ДТП произошло в 01:36 мск 22 декабря на КАД между Ораниенбаумским проспектом и Кронштадтом в Петродворцовом районе.

21-летний водитель в районе 116-го километра КАД совершил столкновение с попутным автомобилем Opel Astra под управлением 60-летней женщины, а затем с автомобилем Toyota Camry.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина — водитель автомашины «Опель-Астра» от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении водителя «Порше» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».

По данным «Фонтанки», предполагаемый виновник смертельной аварии управлял автомобилем, принадлежащим его отцу. «Сам парень, судя по его странице «ВКонтакте», тот, кого принято называть мажором: его посты пестрят дорогими брендами», — пишет издание.