Москва, 22 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Законопроект о повышении предельного возраста пребывания на гражданской службе внесло в Госдуму Госсобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории «руководители» главной группы должностей гражданской службы в аппарате законодательного органа субъекта РФ, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен назначившим его на должность должностным лицом по согласованию с председателем законодательного органа субъекта РФ.

При этом верхний предел «возрастного ценза» устанавливается 70 лет.

Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе установлен в 65 лет.

Законопроект направлен на сохранение на государственной гражданской службе высококвалифицированных гражданских служащих аппаратов законодательных органов регионов, отмечают авторы.