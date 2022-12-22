Может вырасти предельный возраст для работы служащих аппаратов заксобраний
Госдума может увеличить возраст пребывания на службе сотрудников аппаратов заксобраний регионов
Москва, 22 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Законопроект о повышении предельного возраста пребывания на гражданской службе внесло в Госдуму Госсобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории «руководители» главной группы должностей гражданской службы в аппарате законодательного органа субъекта РФ, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен назначившим его на должность должностным лицом по согласованию с председателем законодательного органа субъекта РФ.
При этом верхний предел «возрастного ценза» устанавливается 70 лет.
Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе установлен в 65 лет.
Законопроект направлен на сохранение на государственной гражданской службе высококвалифицированных гражданских служащих аппаратов законодательных органов регионов, отмечают авторы.