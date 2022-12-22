Москва, 22 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге старшего сержанта Владимира Костина в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, офицер выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту техники инженерно-сапёрного полка, а также по обезвреживанию минно-взрывных устройств.

ВСУ, пытаясь сорвать форсирование Вооруженными силами России водной преграды, атаковали тяжёлый механизированный мост и повредили один из узлов мостового перехода.

Несмотря на непрерывный огонь противника, Костин демонтировал и заменил поврежденные элементы, сохранив функционирование моста и позволив российским военным продолжить переправу.

В ведомстве отметили, что мужество и профессионализм старшего сержанта обеспечили безопасное продвижение российских войск.