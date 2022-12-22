Донецк, 22 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину предстоит операция из-за полученного ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция», — написал он 22 декабря в личном телеграм-канале.

Рогозин рассказал, что в результате происшествия пострадали несколько близких ему людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ опубликовали слова помощника Рогозина, который проинформировал, что бывший руководитель госкорпорации получил ранение в спину.