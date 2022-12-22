Луганск, 22 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, сообщил 22 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, было уничтожено пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки и 18 единиц специальной автомобильной техники.