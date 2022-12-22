Донецк, 22 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Раненный в результате обстрела киевскими боевиками гостиницы в Донецке премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко чувствует себя хорошо. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в результате артиллерийского обстрела

По информации журналистов, угрозы для жизни Хоценко нет, он чувствует себя хорошо. Уточняется, что премьер-министр ДНР отказался от госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему предстоит операция.

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