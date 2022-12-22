Донецк, 22 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Два человека погибли при обстреле гостиницы в Донецке, где находились экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Об этом сообщил 22 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Ребята, которые находились рядом, — двое — погибли», — сказал Пушилин в эфире «Соловьёв. Live».

По его словам, и Рогозину, и Хоценко повезло. После полученных ранений они находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что боевиков ВСУ «навели» на гостиницу в Донецке, где находились он и Хоценко.

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