Москва, 22 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Жителям Москвы рекомендовано пользоваться общественным транспортом в условиях плотного дорожного движения и гололедицы. Сообщение об этом опубликовано 22 декабря в оперативном телеграм-канале Дептранса.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололёд опасен

В столице наблюдается потепление, всю ночь были осадки в виде снега и дождя. В 8:45 наблюдались 6-балльные пробки.

«Изменение погоды, плохая видимость, снижение общей скорости из-за гололёда, резкие манёвры могут стать причиной аварии», — говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что к вечеру в Москве могут наблюдаться 9-балльные пробки. Движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, на магистралях по направлению в область.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 декабря в аэропортах Москвы были задержаны или отменены более 60 рейсов.

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