Москва, 22 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Новый закон о занятости предполагает рост пособия по безработице. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«Законопроект предполагает рост пособия по безработице до минимального размера труда (МРОТ), расширение числа получателей этих пособий, его могут получать не только бывшие наемные работники, но индивидуальные предприниматели, самозанятые, прекратившие свою деятельность», — сказал Исаев.

Законопроект предполагает также создание механизма, чтобы потерявший работу человек не становился хронически безработным, а мог как можно быстрее найти подходящую для себя новую работу, отметил парламентарий.

Законопроект предполагается внести до конца 2022 года, планируется, что инициатива будет рассмотрена Госдумой в весеннюю сессию 2023 года.

Отметим, что с 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 рубля. В ходе дискуссий в Госдуме предлагалось повысить МРОТ до 50 тыс. рублей.

В середине ноября правительство России утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год, он составил 12 792 рубля.