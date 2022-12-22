Москва, 22 декабря, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 60 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Так, по состоянию на 9:00 мск во «Внуково» 13 рейсов задержано, девять отменено.

В «Домодедово» — 21 рейс задержан и семь отменено, в «Шереметьево» — 10 рейсов задержано, еще четыре отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Москвы из-за ухудшения погодных условий попросили быть внимательными на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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