Рогозин рассказал подробности атаки ВСУ на гостиницу в Донецке
Рогозин: боевиков ВСУ «навели» на гостиницу в Донецке
Донецк, 22 декабря, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Украинские боевики по наводке обстреляли гостиницу в Донецке, где находились бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Об этом сообщил сам Рогозин 22 декабря в телеграм-канале.
«Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», — написал Рогозин.
Он добавил, что при обстреле применялось орудие калибра 120 или 155 мм, детали установит следствие. Ранение он получил в результате попадания металлического осколка размером 8×6 мм выше правой лопатки, требуется операция.
«Пострадали ещё несколько близких мне людей», — сообщил экс-глава Роскомоса.
По словам Рогозина, в гостинице в узком кругу и в спокойной обстановке проходила рабочая встреча. С линии фронта вернулось одно из добровольческих подразделений.
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