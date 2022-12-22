Донецк, 22 декабря, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Украинские боевики по наводке обстреляли гостиницу в Донецке, где находились бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Об этом сообщил сам Рогозин 22 декабря в телеграм-канале.

Oborona.gov.ru Дмитрий Рогозин

«Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», — написал Рогозин.

Он добавил, что при обстреле применялось орудие калибра 120 или 155 мм, детали установит следствие. Ранение он получил в результате попадания металлического осколка размером 8×6 мм выше правой лопатки, требуется операция.

«Пострадали ещё несколько близких мне людей», — сообщил экс-глава Роскомоса.

По словам Рогозина, в гостинице в узком кругу и в спокойной обстановке проходила рабочая встреча. С линии фронта вернулось одно из добровольческих подразделений.

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