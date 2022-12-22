Донецк, 22 декабря, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Попавший в позвоночник экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина осколок мины неизвлекаем, сообщил 22 декабря его помощник со ссылкой на данные врачей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», — сказал он.

По его словам, сам Рогозин считает свое состояние удовлетворительным. Экс-глава Роскосмоса отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых, уточнил помощник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли гостиницу Донецка, в которой находились экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и его сопровождающие.

В результате обстрела погиб один человек, бывший глава российской госкорпорации получил ранение. Также в числе пострадавших председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

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