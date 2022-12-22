Рогозин рассказал, почему попал под обстрел в Донецке
Рогозин: атака боевиков ВСУ была направлена против Хоценко
Донецк, 22 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Украинские боевики атаковали гостиницу в Донецке, так как там находился председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, сообщил 22 декабря бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин телеканалу RT.
«Целью украинских войск при обстреле гостиницы в Донецке, скорее всего, был премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко», — говорится в сообщении.
Сам Рогозин получил ранение в спину, своё состояние он назвал удовлетворительным. По оценке врачей, осколок, попавший в позвоночник Рогозина, извлечь невозможно.
Как сообщало ИА REGNUM, Рогозин, Хоценко и ещё несколько человек получили ранения в результате обстрела гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Атака, предположительно, была целенаправленной, так как прежде это здание ВСУ не обстреливали. При обстреле использовалась артиллерийская установка Caesar французского производства. Полученное ранение жизни Хоценко не угрожает.
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