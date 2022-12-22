Донецк, 22 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Украинские боевики атаковали гостиницу в Донецке, так как там находился председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, сообщил 22 декабря бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин телеканалу RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Целью украинских войск при обстреле гостиницы в Донецке, скорее всего, был премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко», — говорится в сообщении.

Сам Рогозин получил ранение в спину, своё состояние он назвал удовлетворительным. По оценке врачей, осколок, попавший в позвоночник Рогозина, извлечь невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рогозин, Хоценко и ещё несколько человек получили ранения в результате обстрела гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Атака, предположительно, была целенаправленной, так как прежде это здание ВСУ не обстреливали. При обстреле использовалась артиллерийская установка Caesar французского производства. Полученное ранение жизни Хоценко не угрожает.

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