Сестрорецк, Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Агрессивный пьяный мужчина вечером 21 декабря устроил стрельбу из ружья с балкона одного из домов в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга). Для его обезвреживания на место происшествия прибыл полицейский спецназ. Стрелка удалось взять живым, при этом никто не пострадал.

Мвд.рф Полиция

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о стрельбе поступило в полицию от дома 21 по улице Всеволода Боброва.

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«Оперативно прибывшим полицейским удалось убедить гражданина открыть дверь в квартиру. 43-летний ранее судимый мужчина с признаками алкогольного опьянения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в Главке МВД.

По данными СМИ, перед операцией по задержанию хулигана полиция перекрыла улицу и двор у дома, где произошел инцидент.