Москва, 22 декабря, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Курс доллара впервые с 29 апреля поднялся выше 72 рублей, евро — 76,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Курс доллара на 8:40 мск поднимается на 1,02 рубля, до 72,02 рубля, евро — на 1,25 рубля, до 76,85 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ослабление рубля началось с 1 декабря с отметки в 61 рубль. С 7 по 13 декабря за один доллар давали на торгах почти 63 рубля, 19 и 20 декабря его стоимость достигала 67,7 и 69 рублей соответственно.