Марочко: ВСУ перебрасывают спецподразделения в район Артёмовска
В ЛНР сообщили о переброске ВСУ спецподразделений в район Артёмовска
Луганск, 22 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. ВСУ перебрасывают спецподразделения в район Артёмовска для противодействия российским штурмующим группам, сообщил 22 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Марочко добавил, что в числе задач спецподразделений в том числе ведение маневренной обороны и пресечение панических настроений и дезертирства в рядах ВСУ.
Напомним, ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ направило в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения для сокрытия реальных потерь киевских боевиков в зоне активных боевых действий.
Отметим, что главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров. По его словам, потери растут, есть проблемы в армии, с которыми уже трудно справляться.
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