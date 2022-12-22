Луганск, 22 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. ВСУ перебрасывают спецподразделения в район Артёмовска для противодействия российским штурмующим группам, сообщил 22 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских сил специальных операций», — написал он в телеграм-канале.

Марочко добавил, что в числе задач спецподразделений в том числе ведение маневренной обороны и пресечение панических настроений и дезертирства в рядах ВСУ.

Напомним, ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ направило в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения для сокрытия реальных потерь киевских боевиков в зоне активных боевых действий.

Отметим, что главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров. По его словам, потери растут, есть проблемы в армии, с которыми уже трудно справляться.

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