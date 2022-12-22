Вашингтон, 22 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Украина не может получить от США и западных союзников всё желаемое вооружение, так как это грозит прямым конфликтом с Россией и третьей мировой войной. Об этом президент США Джо Байден заявил 22 декабря в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, Украине нельзя «просто передать всё, что только можно», по двум причинам. Во-первых, поставки вооружений, принципиально отличающихся от того, что уже поставляется, грозят разрушением НАТО, ЕС и остального мира.

Кроме того, отметил Байден, он провёл «сотни часов» с европейскими лидерами, чтобы объяснить им необходимость поддержки Украины.

«Они это полностью понимают. Но они не собираются вступать в войну с Россией. Они не хотят третьей мировой войны», — сказал американский лидер в ходе конференции, которую транслировал канал CBS News.

По его словам, европейцы думают, что всего этого можно избежать, если Украина будет способна добиться успеха на поле боя. Помощь Украине от США уже составила $20 млрд, будет выделен новый пакет помощи на $1,8 млрд.

США сосредоточены на работе с партнёрами и союзниками для создания потенциала в четырёх ключевых областях. Это поставка комплексов Patriot для эффективной противоракетной обороны, артиллерийских систем из «десятков стран», танков и другой бронетехники, а также дополнительных боеприпасов, пояснил глава США.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему бы поскорее не дать Зеленскому абсолютно всё, что только он ни попросит. При этом Байден пошутил, что сам Зеленский сказал бы на это однозначное «да».

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