Луганск, 22 декабря, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Киевские каратели на купянском направлении формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В районе населенного пункта Купянск выявлено формирование батальонно-тактических групп, усиленных бронетехникой и артиллерией», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, для минимизации потерь при огневом налете подразделения рассредоточены в разных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что командование ВСУ направило в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения для сокрытия реальных потерь киевских боевиков в зоне активных боевых действий.

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