Донецк, 22 декабря, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 22 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«(За сутки) в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще 10 мирных жителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли гостиницу Донецка, в которой находились экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и его сопровождающие. В результате обстрела погиб один человек, бывший глава российской госкорпорации получил ранение. Также в числе пострадавших председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Читайте также: Обстрел гостиницы в Донецке ВСУ произвели по наводке — депутат Госдумы