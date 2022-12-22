Москва, 22 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом РБК сообщила Рустамова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тимур Бекмамбетов

По ее словам, сделка носила «коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях». Деньги, которые обеспечили эту сделку, это вся выручка компании за текущий год, добавила она.

«Прежде всего, сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — сказала Рустамова, не назвав точную сумму договора.

Напомним, Бекмамбетов является основателем компании Bazelevs. Режиссер осудил начало Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее Бекмамбетов обратился к актёру Крису Пратту в своих аккаунтах в соцсетях с предложением сыграть в сиквеле боевика «Особо опасен» (Wanted).

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