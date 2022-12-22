Бекмамбетов продал свою киностудию в России
Москва, 22 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом РБК сообщила Рустамова.
По ее словам, сделка носила «коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях». Деньги, которые обеспечили эту сделку, это вся выручка компании за текущий год, добавила она.
Напомним, Бекмамбетов является основателем компании Bazelevs. Режиссер осудил начало Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее Бекмамбетов обратился к актёру Крису Пратту в своих аккаунтах в соцсетях с предложением сыграть в сиквеле боевика «Особо опасен» (Wanted).
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