Москва, 22 декабря, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не видит перспектив развития Евросоюза, страны попали под влияние США и потеряли свою субъектность.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет. Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития», — констатировал Володин в телеграм-канале.

Благополучие Евросоюза строилось на дешёвых российских энергоресурсах, констатировал парламентарий.

Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали и в итоге будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырьё в четыре раза дороже, чем сами потребляют, подчеркнул Володин.

«Закат Европы», — констатировал спикер палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны ЕС после длительных консультаций согласовали компромиссный вариант ограничения предельной цены на газ — около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это в разы превышает докризисный уровень, но существенно ниже текущих значений.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью газете Il Sole 24 Ore назвал введение предельной биржевой цены на газ в Евросоюзе «политическим сигналом» для России.

Введение так называемого потолка цен на газ в ЕС может привести к дефициту этого топлива в Европейском регионе, заявил вице-премьер России Александр Новак.

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