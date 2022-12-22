Красногорск, 22 декабря, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Московской области подросток погиб после падения на него с крыши здания снега, сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Захарково Красногорского района.

Тринадцатилетний подросток умер на месте происшествия до приезда медиков.

По данному факту следователи начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Магадане погиб ребёнок. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, мальчик получил из-за схода снежной глыбы с крыши детского сада, возле здания которого он играл.

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