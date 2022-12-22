Луганск, 22 декабря, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Командование ВСУ направило в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения для сокрытия реальных потерь киевских боевиков в зоне активных боевых действий, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Прежде всего запрещено перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. По возможности использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, добавил Марочко, все медработники киевского режима получили распоряжение не распространять данные о численности и состоянии боевиков ВСУ. В моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без официального запроса, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что призванные по мобилизации военные ВСУ покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе.

Отметим, что главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров. По его словам, потери растут, есть проблемы в армии, с которыми уже трудно справляться.

Читайте также: Залужный попросил Зеленского ужесточить наказания для дезертиров ВСУ