Марочко: Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий
Командование ВСУ скрывает реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР
Луганск, 22 декабря, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Командование ВСУ направило в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения для сокрытия реальных потерь киевских боевиков в зоне активных боевых действий, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Кроме того, добавил Марочко, все медработники киевского режима получили распоряжение не распространять данные о численности и состоянии боевиков ВСУ. В моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без официального запроса, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что призванные по мобилизации военные ВСУ покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе.
Отметим, что главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров. По его словам, потери растут, есть проблемы в армии, с которыми уже трудно справляться.
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