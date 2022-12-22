Токио, 22 декабря, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Вечером 22 декабря состоится онлайн-совещание стран G7. На переговорах страны намерены обсудить ситуацию на Украине и дальнейшее сотрудничество в этом направлении, сообщило министерство иностранных дел Японии.

Nato.int Лидеры G7

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«Министры обменяются мнениями о ситуации на Украине, подтвердят свое сотрудничество в рамках G7», — сообщили в ведомстве.

Во встрече намерен принять участие министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси. По информации японских СМИ, потребность обсудить действия в отношении Киева возникла после визита в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского и его встречи с президентом США Джо Байденом.

Напомним, в число стран G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик Флориан Филиппо назвал мафией и коррупционерами представителей Евросоюза, которые курируют поставки Украине вооружения и финансирование. В своём аккаунте в Twitter он призвал брать пример с Венгрии и контролировать объёмы помощи Киеву.