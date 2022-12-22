Москва, 22 декабря, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Уровень оптимизма жителей России в отношении будущего страны спустя девять месяцев с начала спецоперации заметно вырос, сообщает РБК со ссылкой на исследование Института психологии РАН.

Дарья Драй ИА REGNUM

Так, сравнение результатов опросов, которые были проведены в начале февраля и ноябре текущего года, выявило «парадоксальное» улучшение социального оптимизма более чем на 10 п. п.

Отмечается, что гражданам задавали три вопроса: смогут ли они изменить жизнь к лучшему, будут ли дети жить лучше нас и может ли общество решить большинство волнующих проблем. Во всех случаях число утвердительных ответов выросло на 7–13 п. п.

По словам заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофея Нестика, повышение позитивной оценки будущего России объясняется возможным «сплочением вокруг флага».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия жителей России президенту РФ Владимиру Путину за в декабре вырос на 0,4 процентного пункта, превысив 78%. При этом осталось прежним значение уровня одобрения деятельности президента — 74,3%.

Респонденты также оценили уровень одобрения деятельности правительства РФ. Его положительно оценили 47,9% опрошенных, что ниже предыдущего значения на 1,2 п. п.

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