В России создали тренажер «Корзина» для обучения операторов дронов
В России создан тренажер «Корзина» для обучения использованию коптеров и дронов самолетного типа
Москва, 22 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В России создан тренажер «Корзина» для обучения использованию коптеров и дронов самолетного типа, заявил директор по развитию компании-разработчика «ALFA Центр мишеней» Анатолий Сманцер.
Сманцер уточнил, что тренажер позволяет вести подготовку по разведке и обнаружению, целеуказанию и корректировке огня артиллерии, а также поражению наземных целей боевой полезной нагрузкой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что оборонное ведомство уделяет особое внимание подготовке операторов дронов в рамках частичной мобилизации.
Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус, уточнили в Минобороны.
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