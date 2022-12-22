Москва, 22 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В России создан тренажер «Корзина» для обучения использованию коптеров и дронов самолетного типа, заявил директор по развитию компании-разработчика «ALFA Центр мишеней» Анатолий Сманцер.

Василий Иванов ИА REGNUM Дрон

«Мы откликнулись на потребности специальной военной операции и создали универсальный тренажер «Корзина» для подготовки операторов дронов», — сказал он РИА Новости.

Сманцер уточнил, что тренажер позволяет вести подготовку по разведке и обнаружению, целеуказанию и корректировке огня артиллерии, а также поражению наземных целей боевой полезной нагрузкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что оборонное ведомство уделяет особое внимание подготовке операторов дронов в рамках частичной мобилизации.

Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус, уточнили в Минобороны.

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