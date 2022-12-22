Токио, 22 декабря, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Русофильский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Америка должна наконец-то извиниться и просить прощения за трагедию Хиросимы и Нагасаки. На своём сайте он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планируемом визите в 2023 году в Страну восходящего солнца президента США Джо Байдена.

Взрыв атомной бомбы в Нагасаки. 9 августа 1945

Читайте также: СМИ Японии: президент США Байден может посетить Нагасаки

Судзуки призвал Вашингтон признать, что атомные бомбардировки городов Японии были ошибкой, о чём они и должны заявить всему миру.

Автор напомнил, что за 77 лет США так и не извинились и не попросили прощения. При этом много говорят о демократии, свободе и правах человека, комментируя действия других стран.

«Хорошо, если президент Соединенных Штатов посетит город, подвергшийся атомной бомбардировке. Я бы хотел, чтобы он обратился к Нагасаки и Хиросиме, а также ко всему миру и сказал, что ядерное оружие не должно быть использовано и что его применение было ошибкой», — написал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония и США обсуждают возможность поездки президента Джо Байдена в Нагасаки, на который в 1945 году американцы скинули атомную бомбу и стёрли город с лица земли.