Париж, 22 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Французский политик Флориан Филиппо назвал мафией и коррупционерами представителей Евросоюза, которые курируют поставки Украине вооружения и финансирования. В своём аккаунте в Twitter он призвал брать пример с Венгрии и контролировать объёмы помощи Киеву.

Kalypso Nikolaidis Флаг ЕС

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«Мафия и коррупционеры! Остановитесь! Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине!» — отметил Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что все транши на Украину должны подвергаться проверкам. Необходимость проведения такого аудита политик назвал очевидной, выразив возмущение тем, что в ЕС закрывают глаза на то, как используются получаемые Киевом миллиарды.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружение стоимостью 28,8 млн евро будет отправлено Украине из Финляндии, такое решение было принято накануне в министерстве обороны страны.