Москва, 22 декабря, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже 22 декабря за один доллар начали давать 71 рубль. Евро теперь покупают по 76 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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Стоимость доллара достигла 71 рубля впервые с 29 апреля. За сутки его курс, по данным Мосбиржи, вырос на 1,5 рубля, евро подорожал почти на 1,7 рубля. Незначительно растёт в цене также китайский юань.

Как сообщало ИА REGNUM, ослабление рубля началось с 1 декабря с отметки в 61 рубль. В период с 7 по 13 декабря за один доллар в России давали на торгах почти 63 рубля, 19 и 20 декабря его стоимость достигала 67,7 и 69 рублей соответственно.