Москва, 22 декабря, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник предположил, что разрешение ситуации на Украине может произойти без участия Киева. Президент Владимир Зеленский, встретившись с американским лидером, лишил себя возможности поиска компромисса для спасения Украины.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Украины Василия Голобородько

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«Заявив о своем видении «справедливого мира», Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства. Разговаривать с ним никто не будет. А формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины», — сказал ТАСС Родион Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский не готов идти на компромиссы ради заключения мира с Россией. «Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня как президента никаких компромиссов относительно нашей земли. территориальной целостности, суверенитета», — сказал он на пресс-конференции после общения в Вашингтоне с Джо Байденом.