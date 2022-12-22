График выпуска вооружений для СВО сформирован до 2025 года — Минобороны РФ
Мантуров: оборонно-промышленный комплекс России стал производить в разы больше продукции
Москва, 22 декабря, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России констатировали необходимость увеличения выпуска ряда изделий, которые производит оборонно-промышленный комплекс страны. По некоторым позициям рост будет в три раза, по другим — в десять раз, рассказал заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
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Он подчеркнул, что в стране стали в целом в разы больше производить продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в связи с тем, что «появляются дополнительные потребности».
По его словам, сейчас завершается план по производству всего необходимого для проведения СВО, сформированный на вторую половину 2022 года. В 2023 году предприятия должны будут производить изделия по ежемесячным графикам, в 2024 году — поквартально, а в 2025 году планируется возвращение к полугодовым программам.
Как сообщало ИА REGNUM, выпуск и ремонт вооружения для ВСУ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины прекращён в результате удара, который 5 декабря нанесли Вооружённые силы РФ.