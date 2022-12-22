Вашингтон, 22 декабря, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Поездку президента Украины Владимира Зеленского в США посол России Анатолий Антонов назвал «срежиссированной в голливудском стиле», а высказывания о примирении с Россией — пустым звуком. Мнение дипломата опубликовано в телеграм-канале посольства РФ в США.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский

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Визит Зеленского и заявления американского президента Джо Байдена посол раскритиковал.

«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук. Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения «войны по доверенности» против нашей страны. До полной победы над нами», — сказал Антонов.

Дипломат отметил, что Запад во имя победы киевского режима тратит колоссальные ресурсы.

«Во главу угла ставится маниакальная идея «победы над русскими на поле боя». Некоторые законодатели и вовсе утверждают, что Российскую Федерацию можно завоевать за три дня», — добавил посол.

Анатолий Антонов подчеркнул, что у Украины нет специалистов для работы с ЗРК Patriot, которые США планирует поставить Киеву. Значит, либо американцы, либо военные из других стран займутся обучением укронацистов.

«На Соединенных Штатах лежит вся полнота ответственности за развязывание украинского конфликта в 2014 г. Все эти годы Вашингтон упорно не обращал внимания или делал вид, что не замечает бесчеловечных преступлений киевского режима по отношению к русскому населению Украины», — цитирует посольство Антонова.

Дипломат резюмировал, что приезд Зеленского в Вашингтон показал, что ни администрация, ни он сам к миру не готовы, а появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованности в достижении мира, лживы.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис на территории Украины становится, без преувеличения, поворотным моментом в истории международных отношений, заявил посол Анатолий Антонов.