Вашингтон, 22 декабря, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Взрывы на газовых магистралях «Северного потока» должны быть расследованы всесторонне и прозрачно. Об этом заявили 22 декабря представители посольства России в США в телеграм-канале дипмисии.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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«Наша страна не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках». Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — говорится в тексте сообщения.

Дипломаты приветствовали попытку Washington Post выяснить причины произошедшего на российских газовых трубопроводах, отметив при этом, что результат расследования журналистов не порадует тех, кто настроен против России, так как признаков причастности РФ к взрывам не обнаружено.

В посольстве предлагают задаться вопросами о том, «кому был выгоден розыгрыш «российской карты» для геополитического и энергетического ослабления Европы» и «кто конечный бенефициар выведения из строя трубопроводов и продажи альтернативных энергоресурсов».

«Для кого отечественный дешевый и доступный природный газ был словно «бельмо на глазу»? Ответ очевиден», — отметили в посольстве.

Там обратили внимание, что чиновники, высказавшиеся в статье Washington Post, скрыли свои имена, чтобы ненароком не оказаться на стороне Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нитках российских газопроводов «Северный поток» назвал очевидным терактом президент России Владимир Путин. Компанию «Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на газопроводах, и там были обнаружены соответствующие повреждения.