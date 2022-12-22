Москва, 22 декабря, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Нападающий самарской футбольной команды «Крылья Советов» Сергей Пиняев может превзойти бывшего игрока «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин, сообщило «Матч ТВ».

Carla Arenas Футбол

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«Для Пиняева 18 лет — такой зрелый подход ко всему, от тренировок до быта, наверное, был неожиданным. Вероятно, удивил по‑хорошему. Может ли Пиняев превзойти Аршавина? Может!» — сказал Карпин.

Он напомнил, что и раньше были такие футболисты, которые получали авансы, но не все из них достигли успеха. То, насколько далеко пойдёт Сергей Пиняев, будет зависеть от многих факторов, в том числе от состояния его здоровья, подчеркнул главный тренер сборной России по футболу.

20 декабря полузащитник команды «Крылья Советов» Сергей Пиняев в 18-летнем возрасте стал лауреатом премии лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги (РПЛ) «Первая пятёрка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он участвовал в матчах национальной сборной России, став самым молодым футболистов в её истории. В команде «Крылья Советов» играет с 2021 года.