Вашингтон, 22 декабря, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Министерство финансов США разъяснило, что потолок цен в 60 долларов за баррель на нефтепродукты из России не затронет поставки, отправленные до 5 февраля 2023 года.

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Отмечается, что компании по-прежнему смогут закупать и транспортировать российское топливо по стоимости выше установленного потолка, которое будет загружено на судно в порту загрузки до 00:01 5 февраля 2023 года и разгружено в порту назначения до 00:01 1 апреля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США заявили о намерениях согласовать с союзниками сокращение предельной цены на российскую нефть, которая была установлена на уровне 60 долларов за баррель.