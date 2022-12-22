Главу Еврокомиссии назвали показушницей за призыв выключить свет
Пользователи Twitter раскритиковали предложение главы Еврокомиссии поддержать Украину
Брюссель, 22 декабря, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон Ляйен поддержать Украину, выключив свет, вызвало волну возмущения в соцсетях. Пользователи Twitter сочли инициативу бессмысленной и инициированной с целью пиара.
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Свои слова она сопроводила видеозаписью, зафиксировавшей, что свет не горит в здании Еврокомиссии и рядом.
«Все комментарии здесь против вас. В каком же клоунском мире вы живёте», — не оценил призыва главы Еврокомиссии пользователь James Crotty.
«Вы — самый большой показушник, которого я когда-либо видел!» — написал Урсуле фон дер Ляйен Silver Lacker.
Из слов председателя Еврокомиссии пользователи соцсети сделали вывод, что «конфликт успешно ведётся на PR-фронте», призвали её отправиться в отставку и напомнили о контрактах с Pfizer, которые «всё ещё во тьме». Ей также посоветовали сделать хоть что-нибудь, что на самом деле повлияет на ситуацию на Украине, побороть коррупцию, в полной мере воспользоваться электричеством и не вспоминать о Зеленском.
«Поправка: парламент вынужден был отключить свет по причине нехватки электричества благодаря сумасшедшим решениям, принятым фон дер Ляйен», — написал пользователь Laopi.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Урсула фон дер Ляйен заявила, что газохранилища ЕС заполнены более чем на 90%, и констатировала: «Мы в безопасности этой зимой».