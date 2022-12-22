Москва, 22 декабря, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В судебный спор, инициированный ПАО «Дальневосточное морское пароходство», с акционерами, с которых требуют возместить более 80,11 млрд рублей и 13,7 млн долларов США убытков, планирует вступить Генеральная прокуратура России. Соответствующее ходатайство от надзорного ведомства поступило в арбитраж Москвы, но пока судьей не рассмотрено, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке спора появилась запись о том, что Генпрокуратура РФ подала «ходатайство о вступлении в дело прокурора».

Напомним, ответчиками в этом споре выступают пять иностранных компаний, а также Зиявудин Магомедов, которые являются акционерами ПАО «Дальневосточное морское пароходство». С них требуют солидарно убытки в размере более 80,113 млрд рублей и 13 783 300 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

Ранее по делу были наложены обеспечительные меры в виде ареста почти 50% акций пароходства.

Читайте также: Почти 50% акций Дальневосточного морского пароходства попали под арест

А также: Дальневосточное морское пароходство требует с акционера 80 млрд рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2022 год суд осудил совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы. Он был фигурантом уголовного дела о хищении 11 млрд рублей. Среди претензий следствия к фигуранту было создание преступного сообщества для хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов в 2010–2016 годах.