Лондон, 22 декабря, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Британский обозреватель газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон объяснил приезд президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон тем, что часть Запада уже устала от затянувшейся ситуации на Украине. Появляются, по мнению автора, разногласия, которые не на руку Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счёл бы необходимым покинуть свою осажденную страну», ― написал журналист.

Де Бреттон-Гордон предположил, что в отсутствие стопроцентной поддержки киевского режима западными странами Зеленский вынужден форсировать все усилия для получения всё новых и новых пакетов различной помощи, особенно военной.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский, выступая в Конгрессе США 21 декабря, сказал, что Украина не просила Штаты участвовать в войне с Россией, но считает, что ВСУ смогли бы справиться с управлением американской техникой.